Fachtagung in Kleve Schuldenfalle Internet – wie kann man helfen?

Jetzt kaufen und später bezahlen. In 14 oder 30 Tagen. Ratenkauf. 100 Tage Rückgaberecht – Verbraucher werden immer häufiger mit verlockenden Verkaufsstrategien im Internet konfrontiert. Vor allem bei jungen Erwachsenen kommt der „Buy now, pay later“-Effekt gut an. Das belegen auch die neuesten Zahlen des Schuldneratlas, den der Verband der Vereine Creditreform Mitte November 2023 veröffentlicht hat. Demnach sind die 18- bis 30-Jährigen die einzige Gruppe in Deutschland, in der mehr Menschen überschuldet waren als im Vorjahr.