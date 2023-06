Fachtagung in Bedburg-Hau Neueste Entwicklungen in der Neurologie und Psychiatrie

„Die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie haben sich in den vergangenen Jahren stetig zu noch komplexeren und differenzierteren medizinischen Fachbereichen entwickelt“, erklärt die Ärztliche Direktorin der LVR-Klinik Anita Tönnesen-Schlack, die das Symposium gemeinsam mit Baumsteiger eröffnen wird. Jeweils fünf Jahre praktische Tätigkeit ist notwendig, um die fachärztliche Qualifikation zu erlangen. In der LVR-Klinik Bedburg-Hau ist dies in beiden Disziplinen möglich für den gesamten Zeitraum der Weiterbildung.