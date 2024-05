Experten tagen in Bedburg-Hau Wie Künstliche Intelligenz den Maßregelvollzug verändern könnte

Wie das praktisch aussehen könnte, erklärte Professor Martin Rettenberger. Er ist Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, der zentralen Forschungs- und Dokumentationseinrichtung des Bundes und der Länder für kriminologische Forschungsfragen. Er schreibt auch Kriminalprognosen, schätzt also ein, ob Personen in der Zukunft erneut straffällig werden. Ob KI dabei helfen kann, die Prognosen zu verbessern, sei noch unklar, sagt er. Es habe bereits Versuche gegeben, allerdings noch ohne eindeutiges Ergebnis: „In manchen Fällen hat die KI die Ergebnisse verbessert, in manchen Fällen verschlechtert, und in manchen Fällen sind sie gleich geblieben. Man weiß es also noch nicht genau“, sagt der Psychologe und Kriminologe. Die Hoffnung ist, dass die Forschung irgendwann dazu führt, dass die KI bei der Prognosestellung unterstützen und zu genaueren Prognosen führen kann. Inwieweit das dann aber zum Beispiel in einem Strafprozess geltend gemacht werden kann, sei eine andere Frage. „Gutachter und Richter müssen ja erklären können, wie sie zu ihren Urteilen und Ergebnissen kommen, auch wenn sie KI dafür zu Hilfe ziehen. Und das ist momentan noch schwierig.“ Schwierig, weil man der KI sozusagen nur bedingt in den Kopf gucken kann.