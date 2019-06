Suche nach Schadstoffen in Klever Schule : Sorgen auch am „Stein“ wegen des Parketts

Kleve Schulpflegeschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums sendet Brief an Eltern: Noch kein Grund zur Panik.

Sorgen machen sich jetzt Elternvertreter am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Denn auch diese Schule wird derzeit renoviert. Zu den Maßnahmen gehört unter anderem das Abschleifen von historischen Parkettböden im Altbau. In einem Brief an die Eltern erklärt der Schulpflegschaftsvorsitzende Roland Lagarden, dass zur Zeit noch keine Erkenntnisse über mögliche Belastungen vorliegen. Die Stadtverwaltung habe der Schulleitung zugesagt, dass am „Stein“ ebenfalls Messungen auf PAK durchgeführt würden. „Die Möglichkeit einer Schadstoffbelastung besteht. Wenn dem so ist, wird die Stadt Maßnahmen treffen“, betont der Vorsitzende. Zunächst gebe es jedoch keinen Grund zur Panik. Timo Bleisteiner, Schulleiter des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, betont, dass bislang keine Schüler von dem gesundheitsgefährdendem Kleber betroffen sein können. „Es geht bei uns um drei Klassenräume und drei Zimmer der Verwaltung“, sagt Bleisteiner. Heute wird eine Fachfirma in die Bildungsstätte kommen, die eine Messung durchführt. Bleisteiner erklärt, dass erst dann entschieden werde, wie die weiteren Schritte aussehen. Die Kursräume stellen derzeit kein Problem da, weil die Oberstufe aufgrund der Sanierungsarbeiten am „Stein“ in der Luther-Schule untergebracht ist. Die Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft, Dunja Übach, betrachtet die Entwicklung mit Sorge. Sie fordert dazu auf, dass andere Schulen, an denen eine ähnliche Problematik auftritt, sich melden. Grund dafür sei, dass man mit einer Stimme mehr Gewicht habe.