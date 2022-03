Gelenkbeschwerden : „Nicht zu lange mit Arztbesuch zögern“

KLEVE Volksleiden Gelenkschmerzen: Die Ärzte Sebastian Gehrmann und Thomas Bertrams nahmen sich am RP-Telefon Zeit für unsere Leser, der Andrang war groß. Häufig lautete ihr Rat: Auch eine konservative Behandlung ist möglich.

Eine Stunde lange stand das Telefon in der Redaktion nicht still. Chefarzt Sebastian Gehrmann und der leitende Oberarzt Thomas Bertrams beantworten in einer gemeinsamen Aktion von der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft und Rheinischer Post die Fragen unserer Leser. Sie arbeiten an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Standorten im St.-Antonius-Hospital Kleve und Marienhospital Kevelaer, die als zertifiziertes Endoprothetikzentrum auf den Gelenkersatz für Hüfte und Knie spezialisiert ist. Doch in vielen Fällen, so zeigte sich auch bei der Telefonaktion, lässt sich der Einsatz von Prothesen vermeiden, zumindest herauszögern. „Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Patienten, die von Schmerzen in den Gelenken geplagt werden, nicht zu lange mit dem Arztbesuch zögern. Und dass sie bereit sind, konservative Therapien anzugehen“, betont Gehrmann.