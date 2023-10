Klassik-Konzert Reihenkonzerte starten mit Brahms

Aufgewachsen in der Beethoven-Stadt Bonn und in jungen Jahren wohnhaft in der Brahmsstraße hat sich Müller schon immer intensiv mit diesen Meilensteinen der Musikgeschichte auseinandergesetzt. Die eröffnende Beethoven-Sonate Nr. 10 gibt mit Parlando und tänzerischem Charme den Auftakt. Beethovens 5. Sinfonie, auch als „Schicksalssinfonie“ bezeichnet, gilt als musikalische Erzählung von Leid und Erlösung. Fabian Müller arrangierte das Opus Magnum in der Nachfolge von Czerny und Liszt noch einmal selbst für sein Instrument und spielt eine Klavierfassung aus eigener Feder – man darf gespannt sein!