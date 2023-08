Pläne und teure Fernziele Wie Kalkar sich in puncto Sport entwickeln möchte

In der Verwaltungsvorlage zum Sportausschuss am Mittwoch, 6. September, ist die Rede davon, dass aus Sicht der Planungsgruppe die vorhandenen Sport- und Bewegungsangebote in Kalkar als gut zu bewerten seien. Daher bestünde nur punktueller Handlungsbedarf. Die konkreten Empfehlungen und Maßnahmen: Es wird empfohlen, die Seniorensportangebote auszubauen. Bei den Älteren haben die Sportvereine in Kalkar einen geringen Organisationsgrad. Zudem wird der demografische Wandel die Zielgruppe der Älteren zukünftig noch stärker in den Fokus rücken. Die Sportvereine sollen daher entsprechende Angebote zum Beispiel in Kooperation mit Seniorenpflegeeinrichtungen ausbauen. Auch die Vererine sollen sich engagieren, kostenlose oder -günstige Angebote machen. Ein Beispiel wäre E-Bike-Fahrtraining.