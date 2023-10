Expo Real in München Gewerbeflächen – Kreis Kleve sucht das Gespräch mit Ministerinnen

Nach dem Messebesuch begleitete die NRW-Bauministerin die Delegation aus dem Kreis Kleve am Mittwochabend noch zum gemeinsamen Niederrhein-Abend im Kunstauktionshaus Ketterer unweit des Messegeländes. Landrat Christoph Gerwers, Ingo Brohl, Landrat des Kreises Wesel, Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, sowie Jürgen Kaiser, Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmens-Service/International der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, gaben im Rahmen einer Talkrunde beim Niederrhein-Abend Einblicke in aktuelle Projekte und auch in die Herausforderungen, die in ihren Regionen aktuell angegangen werden.