Kreis Kleve bei Expo Real Bis zu 1500 weitere Jobs durch Rheinmetall am Niederrhein?

Eines der Unternehmen, die den Kreis Kleve bereits als Standort auf der Landkarte markiert haben, ist die Firma Rheinmetall. Bekanntlich wird das Unternehmen am Airport Weeze Rumpfmittelteile für den Kampfjet F35 produzieren. Im Sommer war der Spatenstich für die 30.000 Quadratmeter umfassenden Fertigungshallen auf dem 60.000 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Flughafen-Gelände. Bei Gesprächen in München ging es unter anderem auch darum, welche weiteren Formen der Zusammenarbeit sich in den kommenden Jahren ergeben können. Schon jetzt steht fest, dass durch die Ansiedlung von Rheinmetall rund 400 Arbeitsplätze in Weeze entstehen; künftig könnten 1500 weitere bei kleinen und mittleren Unternehmen in der Region hinzukommen, die als Zulieferer beauftragt werden können.