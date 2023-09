Immobilien-Messe Expo Real Mit diesen Flächen wirbt der Kreis Kleve um Investoren

Wenn die Festzelte auf dem Oktoberfestgelände ihre Pforten schließen, öffnen sich in München traditionell die Messehallen der Expo Real – so auch in diesem Jahr: Vom 4. bis zum 6. Oktober geht dort die Fachmesse für Immobilien und Investitionen über die Bühne. Diese ist laut Veranstaltern die größte ihrer Art weltweit. 2023 erneut mit dabei ist die Standort Niederrhein GmbH mit ihren angeschlossenen Partnern, zu denen auch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zählt. In München ist man in bester Gesellschaft: So wird sich auf der Fachmesse unter anderem auch die Landeshauptstadt Düsseldorf als Immobilien- und Wirtschaftsstandort präsentieren.