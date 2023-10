Experten informieren Wie kann es zu einem plötzlichen Herztod kommen?

Prävention sei daher besonders wichtig, und – damit einhergehend – auch die Aufklärung der Bevölkerung, so der Kardiologe. Im Rahmen der von der Deutschen Herzstiftung initiierten Herzwochen will das Karl-Leisner-Klinikum daher mit zwei Veranstaltungen über den plötzlichen Herztod informieren. Die erste Informationsveranstaltung findet am 2. November um 18 Uhr in Hörsaal 2 der Hochschule Rhein-Waal in Kleve statt. Am 9. November ab 18.30 Uhr sind Chefarzt Norbert Bayer und sein Team dann im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer zu Gast. Sie wollen in Kleve und Kevelaer aktuelle medizinische Entwicklungen und Behandlungsmethoden erläutern und Fragen beantworten. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich, der Eintritt ist kostenlos.