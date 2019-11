Schulausschuss : Experten: Schulen erhalten statt bauen

Bedburg-Hau Das Büro Gebit aus Münster stellte im Schulausschuss den Schulentwicklungsplan 2025/26 für Bedburg-Hau vor. Die Gutachter empfehlen, die Standorte der Grundschulen zu erhalten. Eher kein Neubau und kein Schulzentrum.

Die Ergebnisse, wie sie von Gebit ermittelt wurden: Die Schülerzahlen der Gemeinschaftsgrundschule Sankt Markus entwickeln sich am Standort Schneppenbaum konstant im Rahmen einer Zweizügigkeit weiter. Die Gesamtschülerzahlen sinken, so dass die gebildeten Klassen eine niedrigere Schülerzahl aufweisen. Vor dem Hintergrund, dass an dem Standort Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie neu zugewanderte Schulpflichtige unterrichtet werden, sieht Gebit dies als eine Entlastung für die Schule. Der Standort Hasselt entwickelt sich ebenfalls insgesamt auf dem bisherigen Niveau weiter. In den zukünftigen Schuljahren kann es jedoch zwischenzeitlich zur Bildung von zwei Eingangsklassen kommen, sodass die Gesamtklassenzahl auf bis zu sechs steigen kann. Im Einzugsbereich des Standorts Hasselt gibt es zwei größere Neubaugebiete, die sich voraussichtlich auf die Schülerzahl auswirken wird. Unter diesem Einfluss könnte der Standort Hasselt langfristig zweizügig werden.

Während die Ausstattung der Bedburg-Hauer Schulen im Vergleich zu anderen Regionen überdurchschnittlich gut sei, mangele es allerdings an den räumlichen Möglichkeiten, so Gier. So fehlen an der St.-Markus-Schule in Schneppenbaum ein Mehrzweckraum, zwei Differenzierungsräume, fast vier Betreuungsräume, ein Lehrkräftearbeits-, ein Kopier- sowie ein Sanitätsraum. Am Standort Hasselt fehlen – zumindest bei Zweizügigkeit – zwei Klassenräume, ein Differenzierungsraum, eine Aula, ein Betreuungsbereich, zwei Betreuungsräume, ein Lehrkräftearbeits-, ein Kopier- sowie ein Sanitätsraum. An der Grundschule St. Antononius fehlen eine Aula, vier Betreuungsräume,ein Lehrkräftearbeits-, ein Kopier- sowie Sanitätsraum.