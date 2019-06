Kleve : „Wenn es eng wird, hilft die Regionalbank“

Kleve Die Existenzgründer-Seminarreihen der Kreis-Wirtschaftsförderung erreichten ihre Zielgerade.

Diese Runde der potentiellen Gründer im Rilano Hotel Cleve City ließ keinen Zweifel an der festen Absicht, mit ihrem Sprung in die Selbstständigkeit auch dem Standort gerecht werden zu wollen und zeitgleich ihrem heimatlichen Umfeld Positives zu bescheren. Denn laut war der Applaus, als Bankkauffrau Deborah Schaap für die Firmenkundenbank Geldern der Volksbank an der Niers beim aktuellen Wochenend-Gründerseminar der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve das Nachbarschaftliche von Sparkassen und Volksbanken als Pluspunkte für die regionale Fortentwicklung herausstellte.