Fahndung : Exhibitionist zeigte sich Frau an Märkischer Straße

Kleve Ein Frau wurde am Mittwochabend Opfer eines Exhibitionisten. Kurz nach seiner Tat kehrt der Mann zu dem Opfer zurück.

Am Mittwochabend, 28. Dezember, gegen 21.30 Uhr, war eine Frau zu Fuß auf dem Weg in Richtung Märkische Straße unterwegs. An der Ecke zur Siegener Straße bemerkte sie, dass eine Person hinter ihr herlief. Als sie die Tür eines Wohnhauses auf der Märkischen Straße erreichte, nahm sie ein Geräusch wahr. Auf dem Gehweg stand ein unbekannter Mann, der die Hose heruntergelassen hatte. Mit den Händen rieb der Mann an seinen Genitalien. Die junge Frau schrie den Unbekannten an, woraufhin dieser in Richtung Siegener Straße rannte. Noch während die Frau auf die hinzugerufene Polizei wartete, kehrte der Mann zurück und gab an, nur auf einen Freund zu warten. Danach flüchtete er wieder Richtung Siegener Straße.