Zeugen gesucht : Exhibitionist belästigt Mutter und Tochter in Kellen

In Kellen hat sich ein Mann in einem Park entblößt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleve-Kellen Bei dem Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren handeln. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Kriminalpolizei Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen.

Ein Exhibitionist hat in einem Park in Kellen sein Unwesen getrieben. Am Dienstag gegen 15.55 Uhr entblößte sich im Park an der Straße Jungferngraben ein bislang unbekannter Mann vor einer jungen Frau und ihrer Tochter.