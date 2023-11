Frühere Grünen-Frontfrau Ex-Umweltministerin Bärbel Höhn stellt in Kleve ihr neues Buch vor

Die ehemalige Umweltministerin Bärbel Höhn von den Grünen hat ein Buch geschrieben. Es heißt „Lasst uns was bewegen! Was wir jetzt für die Zukunft unserer Enkel tun können.“ Vorgestellt wird es auch in Kleve, am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr im Klever Landhaus Forstgarten (Münze), Joseph-Beuys-Allee 1. Die Autorin erklärt, alle Bürger seien gefordert, die gemeinsame Lebensgrundlage zu erhalten, die Klimakrise zu überwinden, die Artenvielfalt, das Trinkwasser und die Böden zu schützen.