Ex-RP-Chefredakteur Kremp feierte 90. Geburtstag

Schenkenschanz : Herbert Kremp: 90. Geburtstag auf der Schanz

Kleve-Schenkenschanz (Jülo) Ganz Schenkenschanz war am Sonntag auf den Beinen: Der berühmteste Bürger des 100-Seelen-Örtchens, Dr. Herbert Kremp, feierte mit der gesamten Dorf-Familie seinen 90. Geburtstag in einem Festzelt an der Alten Schule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken