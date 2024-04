Auszeichnung als „Grenzland-Europäer“ Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird in Groesbeek geehrt

An dem Abend, an dem Joost Klein die Niederlande in der Vorrunde des Eurovision Song Contest mit dem Lied „Europapa“ vertritt und sein Lied mit „ Europe, let‘s come together… “beginnt, gilt dieses Motto auch für den 11. Europatag, der von SPD und PvdA aus Kleve, Kranenburg, Berg und Dal und Nimwegen organisiert wird.