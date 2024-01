Doch nicht fraktionslos Ex-Grüner Hannes Jaschinski wechselt zu den Offenen Klevern

„Die Frage, wohin Kleve sich entwickeln soll, wird offen nicht gestellt, von den Folgen ganz zu schweigen. Eine solche Politik lehne ich ab“, sagt Jaschinski. „Mit dieser Meinung habe ich mich in der Vergangenheit an den Rand der grünen Fraktion manövriert gefühlt. Jetzt freue ich mich darauf, die Themen, für die ich 2020 angetreten und in den Rat gewählt worden bin, in und mit einer Fraktion voranzutreiben“, so der Ex-Grüne. Wichtig seien ihm der Klimaschutz, eine nachhaltige Stadtentwicklung sowie eine offene Diskussionskultur.