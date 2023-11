Sportgrößen am KAG Ex-Profi-Fußballer kicken mit Klever Gymnasiasten

In der Regel hat Klaus Hoffstadt hier das Sagen. Doch an diesem Tag war er eine Randfigur. In der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums standen zwei Männer mit leicht ergrauten Haaren im schwarzen Trainingsanzug und gaben den Schülern Kommandos. Die beiden 55-Jährigen gehören in die Kategorie „Stars von einst“. Marcel Witeczek und Michael Klinkert sind ehemalige Fußballprofis. Aber keine, die irgendwo einmal eine Halbzeit in der Bundesliga eingewechselt wurden, um Zeit zu schinden. Bei den Namen musste in den 1980er-Jahren niemand nachfragen, um wen es sich da handelt. Witeczek wurde zweimal Deutscher Meister und Uefa-Pokal-Sieger mit Bayern München. Klinkert holte den DFB-Pokal mit Borussia Mönchengladbach. Zusammen kommen sie auf 820 Bundesliga-Spiele.