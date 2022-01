Schulvortrag in Kleve : Wie ein Kind den Holocaust erlebte

Schulvortrag in Kleve

Eva Weyl macht die Schüler am Stein zu „Zweitzeugen“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Eva Weyl war zu Gast am Freiher-vom-Stein-Gymnasium in Kleve. Zumindest digital machte sie Schülern zu Zweitzeugen ihrer Geschichte.

Auch am Freiherr vom Steingymnasium war vor den Ferien wieder ein Stück Normalität eingekehrt – auch, wenn es sich bei diesem Termin um kein „normales“ Thema handelte. Nach einiger Verzögerung konnte der Zeitzeugenvortrag von Eva Weyl stattfinden, wenn auch nur per Videokonferenz. Die rund 100 Schüler der Q1, der 11. Klasse, hätten Weyl schon vor zwei Jahren zuhören können sollen, dann aber kam Corona.

Eva Weyl erzählte von ihrer Kindheit, ihrer Zeit im Durchgangslanger Westerbork, und der Nachkriegszeit. Für die Schüler ist das Thema Holocaust und Zweiter Weltkrieg präsent, einige Jahre Geschichtsunterricht haben sie schon hinter sich. Aber die Geschichte von Eva Weyl ist trotzdem eine für sie ganz neue. Wenn es um den Holocaust geht, denken die meisten an Deportationen, die Bilder von Auschwitz und sechs Millionen ermordete Juden. Aber die Perspektive eines Kindes aus der Zeit, das die Grausamkeit noch nicht im vollen Maße wahrnehmen und verstehen konnte, erlaubt einen ganz neuen Blickwinkel. Es geht um das Lagerleben der Menschen in Westerbork. Denn hier gaukelte der Lagerleiter Gemmeker eine nahezu perfekte Scheinwelt vor, während im Hintergrund die Züge in die Vernichtungslager abfuhren – für ein Kind allerdings noch nicht verständlich.