Gastronomin aus Kleve Eva de Schrevel bringt eigenen Wein heraus – Pop-up-Store in Düsseldorf

Eva de Schrevel hat sich längst einen Namen in Sachen Spirituosen gemacht. Als sie noch die Gaststätte „Bar & Brot“ an der Schlossstraße in Kleve führte, bot die gelernte Edelbrand-Sommelière hochwertige regionale Produkte wie Gin, Whisky und Likör an. Zuletzt konnte sie mit ihrem Alkohol auch bei der Sendung „Das perfekte Dinner“ auf Vox überzeugen. Nun baut sie sich einen neuen Geschäftszweig auf: De Schrevel bietet neben Spirituosen künftig eigenen Wein an.