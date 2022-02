„Mord mit Aussicht“ : Die erste große TV-Rolle

Eva Bühnen (r.) spielt Kommissaranwärterin Jennifer Dickel. Die Neuauflage der Serie mit zunächst sechs Folgen startet am 8. März. Bühnen hat 18 Jahre in Kleve gelebt, heute wohnt und arbeitet sie in Hamburg. Foto: dpa/Ben Knabe

KLEVE Eva Bühnen, die in Kleve geboren wurde, spielt eine Hauptrolle in der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“. Die erste Folge wird am 8. März ausgestrahlt. Wir sprachen mit der 25-Jährigen über ihre Anfänge auf Klever Bühnen und ihren heutigen Job.

Von Marc Cattelaens

Eva Bühnen hat glänzende Aussichten auf eine Karriere beim Fernsehen. Die gebürtige Kleverin ist demnächst in ihrer ersten großen TV-Rolle zu sehen. In der ARD-Serie „Mord mit Aussicht“, die das Erste ab dem 8. März immer dienstags um 20.15 Uhr zeigt, spielt Bühnen die Polizistin Jennifer Dickel, die Kommissarin Marie Gabler bei der Aufklärung kurioser Fälle unterstützt. Damit besetzt die 25-jährige Newcomerin eine der drei Hauptrollen.

Eva Bühnen ist seit 2019 Mitglied des Ensembles am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. In der Weltstadt lebt sie heute auch. Doch ihre schauspielerischen Gehversuche hat Bühnen in ihrer Heimatstadt Kleve gemacht. „Ich war ein sehr schüchternes Kind und bin dann über eine Freundin in der Grundschule ans Theaterspielen gekommen, und zwar beim ,Theater im Fluss, in Kleve“, blickt Bühnen auf ihre Kindheit zurück. Da hat sie im Alter von neun Jahren ihre ersten Auftritte gehabt. „Da waren alle meine Freundinnen. Das hat mir total Spaß gemacht“, sagt Bühnen. Und, im Blick auf ihre weitere Entwicklung: „Das hat mir auch sehr geholfen, Selbstbewusstsein aufzubauen und mehr aus mir herauszukommen“, sagt sie. „Das Schauspielen ist dann meine große Leidenschaft geworden. Ich habe in Kleve Theater gespielt, bis ich 18 war. Das war jede Woche mein Highlight, etwas aus Kleve, das mich sehr, sehr geprägt hat.“

Bis sie sich traute, die Schauspielerei als Beruf zu ergreifen, verging allerdings noch eine kurze Zeit. „Ich hatte als zweite Leidenschaft das Kochen und Backen und habe dann erstmal mein Fachabi in Geldern im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft gemacht. Weil ich dann aber gemerkt habe, dass das für mich doch mehr Hobby als Beruf ist, blieb dann nur noch das Theater über“, sagte sie.

Bühnen ging für ein Jahr zum „Theater total“ nach Bochum. „Und dann habe ich mich getraut, vorsprechen zu gehen und habe Schauspiel studiert.“ Eines steht für sie fest: „Diesen Weg wäre ich nicht ohne das Theater im Fluss gegangen.“ Am Schauspielhaus Hamburg ist sie seit August 2019, inzwischen in ihrer dritten Spielzeit. „Ich mache viel Theater und hatte das Glück, in diesen ganzen Pandemiezeiten fest angestellt zu sein und auch proben zu können. Mittlerweile können wir zum Glück auch wieder vor Publikum spielen“, erzählt sie. Und wie kommt man zum Film? „Ich bin durch eine Agentur vertreten. Darüber wurde ich dann angefragt.“ Bühnen absolvierte ein E-Casting, online, von zu Hause aus, und wurde danach eingeladen zur Probe mit den Kollegen vor Ort. Im Sommer 2021 begannen dann die Dreharbeiten für Mord mit Aussicht“, Bühnens erstes großes Dreh-Projekt. Das hat ihr total Spaß gemacht. Aber das Theater möchte sie auf keinen Fall aufgeben. „Das ist das Schöne an meinen Beruf, das man so viel Unterschiedliches machen kann. Vor der Kamera muss man ganz anders agieren als beim Theater, viel subtiler. Auf der großen Bühne muss man laut sprechen, damit es auch bis zum zweiten Rang reicht, beim Film reicht es manchmal schon, seinen Kopf etwas zu neigen, um eine Wirkung zu erzielen“, sagt sie.

Die Serie „Mord mit Aussicht“ kannte Bühnen zuvor nur vom Titel her. „Ich wusste erst nicht so richtig, was das ist und habe mir dann Folgen angeschaut. Die fand ich dann auch sehr lustig und charmant. Auch die Szenen, die ich gelesen haben mit meiner Rolle Jennifer Dickel, fand ich toll. Ich habe die Jennifer direkt ins Herz geschlossen“, sagt sie. Das Komödiantische liege ihr. „Es gibt ja eine sehr große Krimi-Landschaft in Deutschland. Das ,Mord mit Aussicht‘ eher ein Krimi mit Augenzwinkern ist, finde ich sehr gut“, sagt die 25-Jährige.

Sehr ungewohnt sei für sie die Drehweise beim Fernsehen gewesen. „Wir haben sechs Folgen gedreht. Das war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Ich konnte total viel lernen.“ Noch einen großen Unterschied zum Theater gebe es: „Man dreht total viel durcheinander. Man muss immer überlegen, was schon passiert ist und an welcher Stelle des Plots man sich gerade befindet.“