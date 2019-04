Kleve/Kranenburg : Unterwegs auf der Europa-Radbahn

Unser Autor Maarten Oversteegen testete die neue E-Radbahn in Richtung Nimwegen bereits. Noch wird aber an der Trasse gebaut. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kranenburg Die E-Radbahn zwischen Kleve und Groesbeek ist knapp 15 Kilometer lang. Die offizielle Eröffnung ist im Juni. Wir sind die Strecke bereits gefahren.

Im August 2018 startete der Bau des Verkehrsprojekts. Das Ziel: In kürzester Zeit von Kleve bis nach Nimwegen mit dem Rad statt dem Auto. Schließlich stärke der Drahtesel Umwelt und Klima, erklärten die Initiatoren des Radwegs, die Stadt Kleve und die Gemeinde Kranenburg. Der Schnellweg soll die Schwanenstadt gar mit Nimwegen verbinden. Ab Groesbeek aber weicht man auf die nicht weniger komfortablen Asphaltstrecken im Nachbarland aus. Der Start der Europaradbahn ist am Klever Draisinenbahnhof nahe der Hochschule Rhein-Waal. Knapp drei Meter breit ist der Radweg, an neuralgischen Punkten mit Beleuchtung versehen. Der erste Höhepunkt der „Fietstour“ eröffnet sich noch auf Klever Stadtgebiet.

Selbst notorisch Orientierungslose dürften sich nicht verfahren. Zwar gibt es keinerlei Beschilderung, wo die Reise hingeht und wie viele Kilometer man noch vor sich hat. Doch wer dem schwarzen (bis Kranenburg) und im Anschluss dem weißen Asphalt folgt, kommt im Ziel an. Vorsicht ist geboten beim Überqueren der B9. Die Verkehrslage in der Kurve ist unübersichtlich, die Ampelanlage wird noch installiert.

Als Zwischenstopp bietet sich der Draisinenbahnhof in Kranenburg an. Dort berät die Touristeninformation (Mo. bis Fr. 10-13 Uhr, 13:30-17 Uhr, Sa./So. 10:30-15 Uhr). Charmant sind auch einige Sitzgelegenheiten in der Nähe der Grenze, teilweise inmitten von Buschwerk - Natur pur inklusive. Auch das Überschreiten der Grenze ist unübersehbar, ein meterhoher Bogen signalisiert „Welkom in Nederland“. Es folgen eine Reihe ulkiger Bauernhöfe, man fährt vorbei an grasenden Kühen und Schafen, Werbeschilder werben für „Asperges“, zu deutsch: Spargel.