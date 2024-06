Vor der Europawahl Menschenkette für Demokratie in Kleve – die Bilder der Aktion

Musik von Bob Marley und Lady Gaga schallt per Lautsprecher über den Schulhof des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, als dessen Schülerinnen und Schüler sich für eine Menschenkette aufstellen. „Stand up for your rights“ und „You were born this way“ – es geht um das Einsetzen für freiheitliche Rechte und gegen Unterdrückung. Die Schüler halten Schilder in der Hand, auf denen „Gegen Faschismus“ oder „Für Vielfalt“ steht. Ein Junge läuft mit einer Deutschlandfahne in der Hand zu der großen Gruppe, die von oben gesehen die Zahl 75 bildet.