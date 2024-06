Bilder von Demokratie-Aktion So sah die Menschenkette am Klever Stein-Gymnasium aus

Die Teilnehmer bildeten aus der Luft gesehen eine große 75 – in Erinnerung an das Jubiläum des deutschen Grundgesetzes. Schulleiter Timo Bleisteiner setzte in einer Rede über die Lautsprecher den Rahmen für die Aktion. Warum er sie gerade jetzt für wichtig hält und was die Geschichte des Schulhofs damit zu tun hat, lesen Sie hier.