Europawahl 2019 : FDP fordert besseren Nahverkehr über die Grenze

Kreis Kleve Der niederrheinische Kandidat der FDP, Michael Terwiesche aus Moers, war in Kleve zu Gast. Zusammen mit Stephan Haupt (MdL) und Kleves Fraktionschef Daniel Rütter warb er für die Europawahl am 26. Mai.

„Sicher, Europa muss verbessert werden, aber ohne Europa geht es nicht“, sagt der Jurist mit europäischem Lebenslauf: Er ist gebürtiger Moerser, heiratete in London und studierte auch in Warschau. Jetzt droht ihm mit dem Brexit ein Teil seines Europas abhanden zu kommen. „Der Brexit hat auch etwas Gutes – er polarisiert und zeigt auf, wie wichtig Europa ist. Die Menschen interessieren sich dadurch mehr für Europa“, sagt Stephan Haupt, FDP-Landtagsabgeordneter für den Kreis Kleve. Haupt kennt als Verfechter des Europas der Regionen aber auch die Probleme. Zum Beispiel mit der Reisefreiheit: „Der öffentliche Personennahverkehr darf nicht an der Grenze aufhören“, sagt er. Auch müssen Jugendliche aus Groesbeek ohne bürokratische Hemmnisse ein Praktikum in Kleve machen können – oder umgekehrt, sagt er.