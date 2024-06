Europawahl 2024 Wahlbeteiligung im Kreis Kleve liegt am Mittag bei 40 Prozent

Info

Europa Bis Sonntag können rund 373 Millionen Menschen in den 27 Staaten der EU über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mit 720 Sitzen entscheiden. In manchen Ländern wurde bereits gewählt – so auch in den Niederlanden.

Nachbarland Den Auftakt haben am Donnerstag die Niederlande gemacht, wo rund 13,5 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben konnten. Offizielle Ergebnisse können erst am Sonntag verkündet werden. Nach den ersten Prognosen aber läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der rechten Partei des Populisten Geert Wilders hinaus. GroenLinks kommt nach der am Donnerstag im Fernsehen veröffentlichten Prognose auf acht der 31 Mandate, die PVV von Wilders auf sieben.