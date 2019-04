Europawahl : Parteien setzen auf bekannte Gesichter

Kreis Kleve Die Parteien im Kreis Kleve haben für die heiße Phase des Europawahlkampfs noch einige prominente Gäste zu ihrer Unterstützung eingeladen. Unter anderem kommt Martin Schulz.

Es sind zwar noch fünf Wochen, aber so langsam sprechen die Parteien von der „heißen Phase“ des Wahlkampfs. Am Sonntag, 26. Mai, findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. In allen Ländern der Union zusammen sind rund 400 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Deutschland sind es knapp 65 Millionen. Rund fünf Millionen von ihnen sind Erstwähler - um die kümmern sich die Parteien stets besonders. Wer wahlberechtigt ist, kann auch per Briefwahl abstimmen - auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die Anfang Mai per Post zugestellt werden, steht das Procedere geschrieben.