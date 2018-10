Euregio Rhein-Waal schriebt Fotowettbewerb aus

Kreis Kleve Die Euregio Rhein-Waal sucht wieder kreative Fotografen, die sich an dem jährlichen Fotowettbewerb beteiligen möchten. Thema ist dieses Jahr „Der Treffpunkt in Ihrer Stadt oder Gemeinde“.

Alle Einwohner der Euregio Rhein-Waal können teilnehmen. Die Fotos können noch bis zum 31. Oktober eingereicht werden. Für die erfolgreiche Teilnahme ist es wichtig, einen Bezug zum Thema herzustellen. Was ist der Treffpunkt in der Stadt oder Gemeinde, wo treffen sich Jung und Alt? Man kann etwa an einen Dorfplatz, das Bürgerhaus oder vielleicht die Kirmes oder eine andere Veranstaltung denken.