Kleve : Deutsch-Niederländischer Hochschultag in Kleve

Kleve Wer vor dem Abitur steht, beschäftigt sich naturgemäß mit der Frage, wie es danach weiter geht. Soll ich ein Studium beginnen? Wenn ja, welchen Studiengang und wo? Zur Beantwortung kann sich ein Blick über die Grenze in die Niederlande lohnen.

Doch welche Universitäten und Hochschulen gibt es dort eigentlich? Und worauf muss man achten? Dazu können sich Schüler und ihre Eltern im Rahmen des Deutsch-Niederländischen Hochschultags informieren, der am Samstag, 17. September, bei der Euregio Rhein-Waal in Kleve stattfindet.

„Beim Besuch der Studienmesse bekommen sowohl deutsche als auch niederländische Schüler einen Einblick in die Möglichkeiten, die ein Studium auf der anderen Seite der Grenze bietet“, erklärt Marco Flipse von der Euregio Rhein-Waal. Insgesamt zehn Hochschulen und Universitäten stellen sich und ihre Studiengänge vor Ort in Kleve vor.

Im Rahmen von Vorträgen erfahren die Schüler mehr übers Studium im Nachbarland. Zunächst erhalten sie Tipps zum Studium in Deutschland und den Niederlanden – etwa zur Studienfinanzierung, zu den Unterschieden zwischen den Bildungssystemen der Länder, zu Wohnmöglichkeiten, Stipendien und Anerkennung von Abschlüssen. Darüber hinaus gibt das UWV, das niederländische Pendant der Agentur für Arbeit, Einblicke in Berufschancen nach dem Studienabschluss.

Wer am Samstag, 17. September, von 10 bis 14.30 am Deutsch-Niederländischen Hochschultag bei der Euregio (Emmericher Straße 24, in Kleve) teilnehmen möchte, kann sich über das Anmeldeformular auf der Website www.euregio-hochschultag.eu anmelden oder eine E-Mail an gip@euregio.org schicken. Die Teilnahme ist kostenlos.