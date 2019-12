Euregio : Jakob Voß bekam die Euregio-Ehrenmedaille

Kleve/Kranenburg Der Ex-Bürgermeister von Kranenburg erhielt die Auszeichnung für seine Verdienste um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Im Mittelpunkt des Jahresabschlussempfanges stand jedoch die Verleihung der Euregio Rhein-Waal- Ehrenmedaille an Jakob Voß aus Kranenburg-Nütterden. Der Geehrte habe seit über 30 Jahren eine aktive grenzüberschreitende Politik gefördert, sagte der amtierende Euregio-Vorsitzende Ulrich Francken in seiner Laudatio. Jakob Voß war von 1975 bis 2004 in der Kranenburger Politik aktiv, davon lange Jahre als Ratsmitglied, von 1989 bis 1999 auch als ehrenamtlicher Bürgermeister und von 1999 bis 2004 als stellvertretender ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg. Voß hat seine Gemeinde von 1989 bis 2004 im Euregiorat vertreten und war von 2002 bis 2004 Vizevorsitzender des Euregio-Ausschusses für grenzüberschreitende Verständigung.

Persönliche Kontakte seien dem Preisträger stets wichtig gewesen und hätten sein Handeln als Bürgermeister einer Grenzkommune geprägt. So nahm Voß auf Einladung beispielsweise auch als erster offizieller deutscher Vertreter an der Gedenkveranstaltung zum Zweiten Weltkrieg im niederländischen Ubbergen teil. Francken nannte als weitere Beispiele das gute Verhältnis zwischen Kranenburg und Berg en Dal, sein Engagement beim Aufbau der Thornschen Mühle und seinen Beruf als Lokführer, wobei er viele tausend Menschen mit dem Zug ins Nachbarland gefahren habe. Dann konnte Jakob Voß die Ehrenmedaille der Euregio Rhein-Waal und eine Urkunde entgegennehmen. Für die Gattin des Preisträgers gab es zudem einen Blumenstrauss.

Der frischgebackene Träger der Ehrenmedaille dankte für die Auszeichnung. Gemeinsam mit vielen anderen habe er sich gerne für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit engagiert. In seinem Rückblick nannte er als Beispiele die Gedächtnisplatte am Kranenburger Rathaus für zwei ermordete alliierte Soldaten mit der Inschrift „Hass tötet, Liebe versöhnt“ und einen Wegweiser in Ubbergen mit der Aussage „Lasst Freundschaft heilen, was Grenzen teilen.“