Deutscher Botschafter zu Gast Euregio-Auszeichnung für Robert Polman

Der Vorsitzende der Euregio Rhein-Waal, Hubert Bruls, überreichte im Rahmen des Jahresabschlusstreffens die Euregio Rhein-Waal-Ehrenmedaille 2022 an Robert Polman aus Zevenaar, der bei der Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) tätig ist. Die Ehrenmedaille wird jährlich abwechselnd an eine deutsche oder niederländische Person verliehen, die sich in besonderer Weise für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eingesetzt hat. Für Polman ist ein gutes Verhältnis zu den deutschen Nachbarn der Schlüssel zum Erfolg der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsorganisationen auf beiden Seiten der Grenze. So stand er zum Beispiel vor 35 Jahren an der Wiege der jährlichen „Internationalen Brandweerwedstrijden“. An diesen Wettbewerben nehmen Feuerwachen aus der Sicherheitsregion Gelderland-Midden und aus dem Kreis Kleve teil. Er ist auch der Initiator für die Sicherheitsregion, wenn es um die Teilnahme von niederländischen Einheiten am Leistungsnachweis in Goch geht. Und: Dank der Beharrlichkeit und Überzeugungskraft von Robert Polman kann das Emmericher Feuerlöschboot bei Katastrophen auf dem Rhein eingesetzt werden, wenn das flussabwärts stationierte niederländische Feuerlöschboot nicht schnell genug vor Ort sein kann. Zudem ist der Niederländer Experte für Eisenbahnsicherheit und Verbindungsbeamter bei Vorfällen in der unmittelbaren Grenzregion und aktiv beim Runden Tisch Öffentliche Ordnung und Sicherheit der Euregio. Während der Corona-Krise gehörte er der Task Force an, die eingerichtet war, um sich mit den Grenzauswirkungen der verhängten nationalen Maßnahmen zu befassen.