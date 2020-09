Ausfahrt : Oldtimer kommen in Kalkar vorbei

Kalkar Am 27. September werden die Fahrzeuge gleich zweimal in der Hansestadt erwartet, nämlich morgens und nachmittags. Dazwischen fahren die Besitzer der sehenswerten Fahrzeuge durch die niederrheinische Landschaft.

(nik) Es geht nicht nur um die alleredelsten Karossen aus der Frühzeit des Automobilbaus. Auch geliebte Schätzchen aus der nicht ganz so fernen Vergangenheit dürfen dabei sein, wenn das Wunderland Kalkar zur Euregio-Rhein-Waal-Ausfahrt einlädt. Am Sonntag, 27. September, wird der Konvoi aus Chrom und Stahl gleich zweimal in Kalkar am Rhein erwartet, nämlich morgens und nachmittags. Dazwischen fahren die Besitzer der sehenswerten Fahrzeuge durch die niederrheinische Landschaft. Im Wunderland gilt natürlich ein Corona-Sicherheitskonzept, beim Winken am Straßenrand sollten die Abstandsregeln ebenfalls beachtet werden.