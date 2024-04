Vor Europawahlen am 9. Juni Bürger können an EU-Workshop zu Landwirtschaft und Rechtspopulismus teilnehmen

Im Vorfeld der EU-Wahlen am 9. Juni ist das zentrale Ziel der Veranstalter, dass die Teilnehmer ins Gespräch kommen und Meinungen austauschen. Der Zukunftsdialog besteht aus drei Themenfeldern: Landwirtschaft, Rechtspopulismus und „Was geht mich Europa an?“. Teilnehmer werden an zwei der drei Diskussionen teilnehmen und sich in Kleingruppen austauschen, am Ende gibt es eine Abschlussdiskussion. Das Thema Landwirtschaft betreut Joachim Fischer von Europe Direct Duisburg. Er sagt: „Im besten Fall machen hier Verbraucher sowie Landwirte mit und tauschen ihre unterschiedlichen Sichtweisen aus.“ Das Thema Rechtspopulismus ist bei Politikwissenschaftler und Historiker Siebo Janssen verortet. Er blickt besorgt auf die Stärke von europäischen Rechtspopulisten in Umfragen und betont die möglichen Folgen. Selbst eine starke Minderheit könne die Motorfunktion des EU-Parlaments erschweren. Janssen sagt: „Rechtspopulismus hat keine Antworten, sondern spaltet nur und trägt zur Unlösbarkeit von Problemen bei.“