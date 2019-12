Kranenburg : Etat 2020: Grüne setzen Ausrufezeichen

Kranenburgs Lokalpolitiker nutzten die letzte Haushaltsverabschiedung vor der Kommunalwahl zum Rundumschlag gegen die politische Konkurrenz. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Ratsherr Andreas Mayer wirft der Verwaltung schlechten Stil vor. Diese habe nicht erklärt, warum sieben Stellen aufgewertet worden seien. Der Haushalt wurde dennoch verabschiedet. Die SPD spricht von Manipulation des Bürgers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Es war am Donnerstagabend das letzte Mal, dass Bürgermeister Günter Steins in der Ratssitzung die Verabschiedung seines eigenen Haushalts erlebte. Vielleicht war es die Gelassenheit eines Verwaltungschefs, der in den bald 16 Jahren seiner Amtszeit alle Facetten der Lokalpolitik bereits erlebt hat, dass er sogar die schärfste Kritik an der Arbeit seiner Verwaltung mit einem Lächeln quittierte. Es waren die Bündnisgrünen, die besonders scharf Kritik am Haushaltsplan 2020 übten. Während Kämmerer Ferdinand Böhmer, der nun als CDU-Kandidat beste Chancen hat, Nachfolger von Steins zu werden, auf diese immer wieder mit regem Kopfschütteln reagierte, schien Steins in sich zu ruhen.

So viel vorneweg: Gegen die Stimmen der Bündnisgrünen Andreas Mayer und Martin Rockenbauch und bei Enthaltung von Fraktionschef Michael Baumann-Matthäus wurde der Haushalt mit breiter Mehrheit verabschiedet. Die Rede des Grünen-Ratsherrn Andreas Mayer aber hatte es in sich. Er monierte ein „grobes Foul“ der Verwaltung, das eigentlich von einem Schiedsrichter geahndet werden müsse. So beinhaltet der Haushalt eine Höherbewertung von sieben Verwaltungsstellen. Die Verwaltung habe in nicht-öffentlicher Sitzung auf eine Stellenbewertung verwiesen, die den Grünen allerdings nicht vorgelegt worden sei. „Wie kann der Rat die Verwaltung kontrollieren und über etwas entscheiden, das nicht ersichtlich gemacht wird?“, fragte Mayer. Völlig anders sieht die CDU-Fraktion die Angelegenheit. „Beförderungen und Höhergruppierungen sind zwar keine Garanten für Arbeitserfolg, dürften aber zumindest für einen Motivationsschub sorgen“, sagte Fraktionschef Joachim Janßen.

Info Der Kranenburger Haushalt im Überblick Haushalt Im Etat 2020 wird der Planung nach ein Minus von 754.125 Euro zu Buche stehen. Da die Einnahmen im laufenden Jahr allerdings um 1,4 Millionen Euro höher ausfallen als geplant, müssen nur 14.000 Euro von der Rücklage abgehoben werden. Einnahmen Zuvorderst ist der Haushalt von Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen abhängig. Der CDU-Fraktion nach sei das ein Risiko. Die Lokalpolitik solle Maßnahmen entwickeln, für mehr Steuereinnahmen zu sorgen.

Auch zeigte sich Andreas Mayer mit der Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen um 34 Prozent zwischen 2015 und 2020 nicht einverstanden. Weitere Kritikpunkte von Bündnis 90/Die Grünen: das Klimaschutzkonzept werde nicht schnell genug umgesetzt, zu viel Bauland ausgewiesen und der Artenschutz vernachlässigt. SPD-Fraktionschef Manfred Maas griff den Bürgermeister ob seines Umgangs mit den vom Neubaugebiet Hasenpütt Betroffenen an. Zwar habe Steins diesen mitgeteilt, dass die Gemeinde nichts an Grundstücksverkäufen verdiene. Im Haushaltsplan aber stünde das Gegenteil. „Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum die Verwaltung und die sie unterstützende Jamaikakoalition es so eilig haben, das Baugebiet zu realisieren“, sagte Maas. Doch der 70-Jährige holte noch weiter aus: Auch der Kauf des Römerstraße-Areals zeige, dass Bürger desinformiert und manipuliert würden.