Gemüse und Fisch : Neue Händler für den Kalkarer Markt

In Zukunft gibt es donnerstags auch Kibbeling auf dem historischen Marktplatz. Fischhändler Youri Litjes sorgt dafür. Foto: Stadt Kalkar

Kalkar Viele Jahre bedauerten die Kalkarer, dass ihr Markt immer weniger Händler hatte. Jetzt haben sich zwei weitere Beschicker gemeldet, ein dritter übernahm das Geschäft seines Vaters. Künftig gibt es donnerstags auch Kibbeling.

Von Anja Settnik

So schön der Marktplatz in der mittelalterlichen Stadt Kalkar auch ist: So richtig belebt ist er nur im Sommer, wenn die Gastronomie Tische und Stühle aufstellt, Speisen, Getränke und Eis kredenzt. Was seit vielen Jahren fehlt, ist ein Wochenmarkt, der seinen Namen verdient. Zwar wurde er nie ganz aufgegeben, aber außer Käse und ab und zu mal Kräuterbonbons ist dort nicht viel zu kaufen. Umso mehr freute sich die Stadtverwaltung über gleich zwei Neuzugänge, die die Kundschaft ansprechen wollen: Ein Fisch- und ein Obst- und Gemüsestand bereichern den Wochenmarkt ab sofort.

Der Obst- und Gemüsehändler, der den Donnerstag jetzt fest in seinem Terminplan notiert hat, ist René Angenendt. In Uedem ist er schon seit Jahren mit seinem Stand präsent, nun nimmt er Kalkar dazu. Denn bisher führte er zusätzlich ein kleines Fachgeschäft in Goch, das nun seine Schwester übernommen hat. Äpfel, Kartoffeln, Salate und viele andere gesunde Sachen vorwiegend aus der Region wird es zu kaufen geben, was viele Kalkarer freuen dürfte. Auf frische Ware außerhalb der Supermärkte, von denen keiner besonders zentral liegt, haben sie lange gewartet. „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Wunsch vieler Bürger damit in Erfüllung geht. Zumal sich ja auch ein Fischhändler angemeldet hat“, sagt Harald Münzner, Pressesprecher der Stadt und zuständig für Kultur und Fremdenverkehr.

Münzner weiß, dass auch Besucher von auswärts einen lebhaften Wochenmarkt zu schätzen wissen. Schon wegen der Fotomotive, die sich dort bieten. „Es wäre ganz wunderbar, wenn sich noch weitere Händler für Kalkar interessieren würden. Ein Blumenhändler zum Beispiel wäre toll. Oder vielleicht ein Stand mit Fleischspezialitäten wie Geflügel oder Wild. Sogar Kleidung wäre nicht schlecht, da gibt es heutzutage durchaus hochwertige Sachen, die auf Märkten vertrieben werden. Wir haben übrigens überaus günstige Marktgebühren“, wirbt der Mann für die Öffentlichkeitsarbeit.

Über seine eigene Internetseite sucht Youri Litjes weitere Möglichkeiten, seinen Fischstand aufzubauen. Der Händler, der im grenznahen 's-Heerenberg zu Hause ist, erklärt, dass es in der Heimat gar nicht leicht ist, auf Märkten unterzukommen. „In Holland gibt es viel Konkurrenz, deshalb komme ich auch gerne an den Niederrhein.“ Die Familie Litjes handelt seit Generationen mit Fisch aus der niederländischen Nordsee, bietet Frischfisch, geräucherten und eingelegten Fisch und natürlich auch Frittiertes. Wer also künftig donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr durch Kalkars Mitte spaziert, kann dort auch Kibbeling und Backfisch bekommen.