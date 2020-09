Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Kleve : Gebing und Northing setzen sich durch

Wolfgang Gebing lag mit knapp vier Prozentpunkten vor Sonja Northing. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Ende lag Wolfgang Gebing in Kleve vorne. Doch entschieden ist nichts: Es wird in zwei Wochen eine Stichwahl geben. Hedwig Meyer Wilmes erobert für die Grünen ein Direktmandat. Alle anderen gehen an die CDU.