Ausschreibung: 50 Bewerbungen für Stadtwerke-Chefposten

Stadtwerke-Chef Rolf Hoffmann geht am 30. September in den Ruhestand. Eine Unternehmensberatung ist damit beauftragt, einen möglichen Nachfolger für ihn zu finden. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Gesucht wird eine „erfahrene Persönlichkeit“. Dienstantritt in Kleve ist am 1. Oktober 2019.

Das Rennen um den Chefposten bei den Klever Stadtwerken ist in vollem Gange. Geschäftsführer Rolf Hoffmann hört am 30. September dieses Jahres auf. Die Stelle wurde ausgeschrieben, bis Ende 2018 konnten sich Bewerber melden. Und davon gab es reichlich. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen rund 50 Personen ihren Hut in den Ring geworfen haben.