Hochschule Rhein-Waal : Endlich wieder Studenten in Kleve

Kreis Kleve Zum Abschluss der Orientierungswoche für Erstsemester gab’s nach der Coronapause den traditionellen Homecoming Cup an der Hochschule Rhein-Waal.

Halb zog sie ihn, halb sank er hin, man drücke ihn von unten, anderen halfen von oben, dann ward er nicht mehr gesehen: Er war verschwunden auf der anderen Seite der Mauerkrone. Andere sprinten regelrecht, den Staffelstab wie eine Piratin zwischen den Zähnen, die Wand hinauf und brauchen nur einen kleinen Schubser: Aber auch die ganz Sportiven kommen so ganz ohne Hilfestellung von ihren Kameraden aus dem Team nicht über diese Höhe. Man geht nämlich nie allein an diese Wand, steht darauf geschrieben frei nach der Fußballhymne. Denn die Wand ist verdammt hoch, mindestens zwei Mann. Da muss jeder rüber, der am Homecoming Cup am Ende der Einführungswoche der Hochschule Rhein-Waal teilnimmt. Und das sind fast alle, die sich einschreiben und als Erstsemester starten, das sind viele aus höheren Semestern, die den Erstis zeigen wollen, wer den Homecoming Cup nach Hause bringt. Alle anderen feuern sie an. „Move it!“, schreit William Megill quer über den Platz und schickt ein lautes „Go-Go-Go“ hinterher. Ein Megaphone braucht der Mann nicht. Er hat Stimme.