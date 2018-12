Ehrenamtliches Engagement: Kreis Kleve lobt einen Heimat-Preis aus

So sieht der bekannte Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly den Niederrhein mit dem Herzstück Kreis Kleve. Für die RP hatte Tilly die Regionen in einer Winter-Edition verewigt. Foto: Jacques Tilly

KREIS KLEVE Der Kreistag hatte in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause der grundsätzlichen Auslobung zugestimmt. Nun geht’s an die Umsetzung: Wer wird der erste Träger des neugeschaffenen Kreis Klever Heimatpreises?

Darüber, was Heimat ist und für welche Bedeutung dieses abstrakten Begriffs man heute jemanden auszeichnen sollte – darüber haben die Mitglieder des Kreistags und seiner Ausschüsse in den vergangenen Monaten mehrfach intensiv debattiert. Übrigens stand das Thema auch in vielen Gemeinderäten auf der Tagesordnung, denn das NRW-Heimatmuseum gibt Geld dafür. Die Heimat zu bewahren und weiterzuentwickeln ist der Würdigung wert, findet nicht nur die Mehrheit der Politiker im Landtag. Auch ein Großteil der Kommunen findet, dass eine Auszeichnung vorbildlicher Ehrenamtler dem Gemeinwesen nur gut tun kann.