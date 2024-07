Nasser Sommer Erstmals weniger Kilometer beim Stadtradeln im Kreis Kleve

Exakt 1.513.547 Kilometer haben die Radlerinnen und Radler aus allen 16 Städten und Gemeinden im Kreis Kleve dieses Mal im dreiwöchigen Aktionszeitraum zurückgelegt. Insgesamt haben über 7100 Menschen teilgenommen. In 509 Teams absolvierten sie 116.077 Fahrten mit dem Rad. Hierbei wurden insgesamt 251 Tonnen CO 2 im Vergleich zu den entsprechenden Autofahrten eingespart. Im Vorjahr lagen die Bestwerte bei rund 2,1 Millionen Kilometern, die 8700 Teilnehmende radelten und so 350 Tonnen CO 2 einsparten.