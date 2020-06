Antrag zurückgezogen : Erstmal kein kostenloser ÖPNV in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die CDU-Fraktion hatte im Vorfeld einen Prüfauftrag an die Gemeinde gestellt mit der Bitte, zu ermitteln, wie viel Geld die Einführung des kostenlosen ÖPNV kosten würde. So fiel die Antwort aus: Rund 300.000 Euro aus Steuermitteln würden jedes Jahr fällig. Das ist der CDU zu viel.

Die CDU-Fraktion hatte im Vorfeld einen Prüfauftrag an die Gemeinde gestellt mit der Bitte, zu ermitteln, wie viel Geld die Einführung des kostenlosen ÖPNV kosten würde. So fiel die Antwort aus: Rund 300.000 Euro aus Steuermitteln würden jedes Jahr fällig. „Das ist eine ganze Stange Geld“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Silke Gorißen in der Ratssitzung. Die Einführung des kostenlosen ÖPNV würde für die Gemeinde „eine große Belastung in der Corona-Krise und wohl auch eine Überforderung bedeuten“, so Gorißen weiter. Deswegen sei das Vorhaben „aktuell nicht sinnvoll“. Gorißen betonte aber auch: „Wir werden diese Idee nicht beerdigen, sondern zu gegebener Zeit noch mal darauf zurückkommen.“ Auch bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen stieß der Antrag auf Sympathie. Die Fraktionen vereinbarten, das Thema weiterzuverfolgen, sobald es der Gemeinde wirtschaftlich wieder besser gehe.