Platz für zwölf Menschen : Erstes stationäres Hospiz in Kleve eröffnet im April

Erstes stationäres Hospiz in Kleve eröffnet im April

Kleve-Donsbrüggen Der Eröffnungstermin steht endlich fest: Das Hospiz Donsbrüggen nimmt nach knapp zwei Jahren Bauzeit am 1. April seinen Betrieb auf. Das erste stationäre Hospiz im nördlichen Kreis Kleve soll dann bis zu zwölf Menschen einen Platz bieten können.

Das Hospiz im und am ehemaligen Pfarrhaus Donsbrüggen vereint alt und neu: Zwölf Einzelzimmer finden Platz in einem modernen Anbau des Pfarrhauses. Bodentiefe Fenster ermöglichen den Blick in den Garten, der das Hospiz umschließen wird. Das Pfarrhaus selbst wurde kernsaniert und wird vor allem als Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude dienen. Die Kirchengemeinde stellt Grundstück und Gebäude im Rahmen einer Erbpacht zur Verfügung.