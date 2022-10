Erste Jahreshälfte : KfW-Förderung im Kreis Kleve stark nachgefragt

Kreis Kleve Im ersten Halbjahr hat die Förderbank des Bundes und der Länder mehr als 200 Millionen Euro an Fördergeldern im Kreis Kleve zur Verfügung gestellt. Seit August gelten neue Regeln – vor allem bei Sanierungen gibt es großen Bedarf.

In der ersten Jahreshälfte 2022 hat es noch eine starke Nachfrage nach KfW-Förderprogrammen im Kreis Kleve gegeben. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Förderbank des Bundes und der Länder hat Bürger, Unternehmen und Kommunen im Kreis Kleve in den ersten sechs Monaten des Jahres mit 207,8 Millionen Euro gefördert. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es noch 165,8 Millionen Euro.

Von den 207,8 Millionen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 entfielen alleine 160,8 Millionen Euro auf den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Dies teilte der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff mit. „Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Das zeigen auch die Investitionen der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve für mehr Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden im ersten Halbjahr 2022“, sagte Rouenhoff. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Zahlen auch für die zweite Jahreshälfte so hoch bleiben. Denn die Bundesregierung hat Ende Januar dieses Jahres bestehende KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen gestoppt. „Das erweist sich nun als großer Fehler, weil angesichts der aktuellen Energiekrise umfassende Förderprogramme dringender denn je benötigt werden“, sagte der CDU-Abgeordnete.