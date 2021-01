Tierischer Start ins Jahr : Erster Nachwuchs im Klever Tiergarten

Kleve Obwohl der Klever Tiergarten derzeit noch für Besucher geschlossen ist, geht das Leben hinter verschlossenen Tiergartentoren weiter. Unter anderem 13 Wildschwein-Frischlinge wurden geboren.

Gleich 13-fachen Nachwuchs gab es hingegen bei den Wildschweinen. „Unsere beiden Bachen haben in den Nächten zu Sonntag und Donnerstag insgesamt 13 Frischlinge zur Welt gebracht“, freut sich Polotzek über den anhaltenden Babyboom. „Noch liegt der gestreifte Nachwuchs die meiste Zeit des Tages im Stroh des geschützten Stalls. Ab und zu kann man aber schon ein kleines Näschen erkennen, was aus dem Stall nach draußen in die frische Luft guckt“. Und so wird es vermutlich nicht mehr allzu lange dauern, bis auf der Wildschweinanlage reges Treiben herrscht.