Kreis Kleve : Erster Corona-Toter im Kreis: Mann aus Goch gestorben

(mgr) Der Kreis Kleve betrauert seinen ersten Corona-Toten: Wie Elke Sanders, Sprecherin des Kreises Kleve mitteilt, verstarb leider ein 72 Jahre alter Mann aus Goch an der Virus-Infektion Covid 19.

Die Zahl der mit Corona Infizierten Menschen im Kreis Kleve steigt weiter. Stand Mittwoch, 25. März, 15.30 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt 162 bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon sind 13 in Bedburg-Hau, fünf in Emmerich am Rhein, 18 in Geldern, fünf in Goch, 20 in Issum, 13 in Kalkar, 16 in Kerken, 15 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, sieben in Kleve, einer in Kranenburg, zwölf in Rees, drei in Rheurdt, 17 in Straelen, zwei in Uedem, vier in Wachtendonk und vier in Weeze. In Klärung befinden sich sieben Meldungen, so Sanders. Von den insgesamt 162 bestätigten Corona-Fällen befinden sich fünf Personen im Krankenhaus.