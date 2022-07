Schöner Radfahren : Kleves erste Waschbox fürs Rad

Mitarbeiter Sascha Berns schiebt ein Fahrrad in den Waschautomaten. Kunden, die sich für die Premiumpflege entscheiden, können ihr Gefährt nach etwa zwölf Minuten wieder herausholen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In der Stadt gibt es jetzt die erste vollautomatische Waschanlage für Fahrräder. Sie steht an der Riswicker Straße. 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche können hier schmutzige Zweiräder gesäubert werden.

Von Peter Janssen

Es ist recht simpel: Fahrrad in die Box schieben, die Tür schließen und auf den Startknopf drücken. Sofort setzt sich die Maschine in Bewegung. Von den Seiten wird Wasser auf das Rad gesprüht, Bürsten beginnen sich zu drehen. So funktioniert Kleves erste Fahrradwaschanlage. Sie steht am Klever Ring, auf dem Gelände hinter der Argos-Tankstelle an der Riswicker Straße. Nahezu versteckt am Rande des Areals. Gerade so groß, dass ein Zweirad hineinpasst. Vier Programme bietet der Automat zur Auswahl an. Von der Express-Pflege für fünf Euro bis zur Premium-Variante für zwölf Euro. Fürs Auto sind es 14,50 Euro. Gezahlt wird hier bargeldlos. Die Öffnungszeiten können nicht verbraucherfreundlicher sein. Sieben Tage in der Woche, rund um die Uhr, ist das Gerät im Einsatz. Auf ein sauberes Rad zu jeder Tageszeit muss keiner mehr verzichten.

Die Waschstraßen für Rad und Auto am Klever Ring gehören zu der Agello-Unternehmensgruppe. Sebastian Gilleßen (45) ist Geschäftsführer des Betriebs. Er hatte die Idee mit der Reinigungsanlage fürs Fahrrad. „Ich habe auch ein Mountainbike, das regelmäßig völlig verdreckt ist“, sagt Gilleßen. Er habe sich nach einem guten Anbieter für eine Waschbox umgesehen und wurde in Köln fündig. Sie trägt den Namen „Cycle Wash“ und kostet 60.000 Euro. Hierbei handelt es sich um die Premiumversion, wie der 45-Jährige erklärt. Erst fünf Modelle dieser Variante stehen in Deutschland. Im Kreis Kleve ist es die erste vollautomatische Anlage, in der Räder von Matsch, Staub oder anderem Dreck befreit werden.

Sascha Berns (42) steht vor Ort neben dem neuen Gerät. Bislang kümmerte er sich um die Wäsche von Fahrzeugen. Seitdem die Fahrradbox auf dem Hof steht, erklärt er Kunden, wie sie funktioniert. Etliche würden sich die Schaubilder nicht durchlesen und lieber fragen, weil es schneller geht, so Berns. Er ist gerade dabei, ein Rad mit einem Hochdruckreiniger vom gröbsten Dreck zu befreien, bevor er es in den Automaten schiebt. Vor der Preistafel steht ein Kunde und beschäftigt sich intensiv damit. So, als müsse er sie auswendig lernen. Auf der Suche nach dem richtigen Programm, wählt er schließlich die Premiumvariante für 12,50 Euro. Der Angestellte hilft ihm, fährt das Rad in die Waschbox und stellt die passende Höhe ein. Lenkrad und Sattel ragen über Borsten hinaus, die das hochspritzende Wasser auffangen. Berns kniet sich hin und zeigt auf den Boden: „Die Reinigungsmittel werden hier von unten hochgepumpt.“ Die Bürsten säubern das Rad, beim Luxusprogramm gehört eine Ultraschall-Reifen- und Felgenreinigung dazu. Vergleichbar mit der Reinigung von Brillengläsern. Das Gebläse trocknet das Zweirad. Der Angestellte öffnet die andere Seite des futuristischen Plexiglaskastens und schiebt den Drahtesel über eine Rampe hinunter. „Mensch, da ist aber ordentlich was runtergekommen“, ist der Mann mit dem Ergebnis zufrieden. „Mir ist es zu mühsam geworden, jedes Mal die Speichen und Felgen zu putzen.“ E-Bikes können hier auch gewaschen werden.

Die neue Maschine macht auch neugierig. Autofahrer fahren ihren Wagen kurz an die Seite und steigen aus. Vom Nachbargelände kommen Männer und schauen sich die Putzanlage an. Der größere Unterschied zur Autowäsche ist der Faktor Zeit. Nach drei Minuten ist ein Pkw tipptopp. Je nach Programm dauert es beim Rad bis zu zwölf Minuten. Wer nicht als Erster vor dem Automaten steht, muss Zeit mitbringen.

Blick in das Innere der Waschmaschine. Lenkrad und Sattel ragen leicht heraus, der Rest wird von Schmutz befreit Foto: Markus van Offern (mvo)