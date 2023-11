Für den Notfall gerüstet Erste Sicherheitskonferenz für Bevölkerungsschutz im Kreis Kleve

Im Landratswahlkampf hatte der damalige CDU-Kandidat Christoph Gerwers angekündigt, dass er eine Sicherheitskonferenz im Kreis Kleve einberufen will. In dieser Konferenz sollten die Verantwortlichen des Kreises, der Städte- und Gemeinden, der Polizei, der Feuerwehr, des THW, der Rettungsorganisationen, der Bundeswehr, der Krankenhäuser, der Verkehrsbetriebe und der weiteren kritischen Infrastruktur enger und umfassender vernetzt werden. „In der Sicherheitskonferenz sollen vielfältige mögliche Krisen- und Katastrophenszenarien – von Hochwassern über Anschläge auf die kritische Infrastruktur bis hin zu Unterbrechungen in der Energieversorgung – besser, umfassender und systematischer vorbereitet werden“, hieß es damals. „Als Landrat werde ich dafür Sorge tragen, dass der Kreis Kleve so umfassend wie möglich auf denkbare Krisen- und Katastrophenszenarien vorbereitet ist.“