Politik in Cornoa-Zeiten : Gemeinde misst Körpertemperatur

Kranenburg Nach der zwangsweisen Auszeit durch die Corona-Krise nimmt die Gemeinde Kranenburg die politische Arbeit wieder auf. Vor der Ratssitzung am Donnerstag werden mehrere gesundheitliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Auf Normalbetrieb wird auch die Kranenburger Politik nicht umschalten können. Aber sie beginnt wieder zu arbeiten. Am Donnerstag tagt zunächst der Hauptausschuss um 17.15 Uhr und im Anschluss daran um 18 Uhr der Rat der Gemeinde. Die Sitzungen finden im Bürgerhaus Katharinenhof an der Mühlenstraße statt. Dass die Schutzmaßnahmen in Zeiten der Pandemie eingehalten werden, dafür sorgt die Gemeinde besonders penibel. Wegen des Öffentlichkeitsgrundsatzes haben interessierte Bürger auch in diesen Zeiten die Möglichkeit, an den Sitzungen teilzunehmen.

So wird im Eingangsbereich ein Desinfektionsmittelspender installiert. Die Gemeinde erklärt in einer Mitteilung, dass die Hände unmittelbar mit dem Betreten des Bürgerhauses zu desinfizieren sind. Es sei darauf zu achten, dass der geforderte Mindestabstand von 1,5 Meter und mehr zu den anderen Personen im Bürgerhaus eingehalten werde. Am Eingang des Bürgerhauses wird ein Verwaltungsmitarbeiter die Personalien (Name und Anschrift) der Besucher aufnehmen, den Gesundheitszustand erfragen und die Körpertemperatur elektronisch erfassen. Die Daten dienen ausschließlich dem Zweck, eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können, betont die Verwaltung. Die Daten werden spätestens nach drei Wochen gelöscht. Bei Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme an den Sitzungen ausgeschlossen. Die Bestuhlung für die Sitzungsteilnehmer (Verwaltung, Politik, Presse, Besucher) wird so angeordnet, dass der geforderte Mindestabstand eingehalten wird.